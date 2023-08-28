Україна буде на "Євробаченні 2024": яких нововведень чекати артистам на Нацвідборі

Попереду багато цікавого, обіцяють українцям

Невдовзі розпочнеться новий сезон міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2024 в Україні. Представника від України обиратимуть через проведення відкритого Національного відбору, приймання заявок на участь у якому стартує вже днями.

Про це йдеться на сайті "Суспільне мовлення". Музичний продюсер Євробачення 2024, композитор Дмитро Шуров (Pianoбой), який був музичним продюсером і тогорічного Нацвідбору, пообіцяв українцям сюрприз.

"Звертаюся зараз до всіх: вмикайтесь, ми маємо створити й обрати наступну пісню, якою буде пишатися країна, пісню, яка підкорить серця всієї Європи й запалить нову зірку з України. Цього року на вас чекає сюрприз — ви зможете самі обрати одного з фіналістів. Попереду багато цікавого", — сказав музикант.

Також українцям пообіцяли, що у цьогорічному Національному відборі будуть й інші нововведення, які дозволять глядачам ще більше долучитися до ухвалення ключових рішень відбору. Більше інформації про умови та новинки Нацвідбору з’явиться вже цього тижня, коли стартує приймання заявок.

68-й пісенний конкурс Євробачення, який проходитиме в травні 2024 року, прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Раніше ми писали, що переможець Євробачення Дункан Лоуренс зіграв весілля зі своїм коханим. У своєму блозі він оприлюднив фото з церемонії, яка відбулася в замку у Швеції.