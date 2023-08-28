Украина будет на "Евровидении 2024": каких новшеств ждать артистам на Нацотборе

Впереди много интересного, обещают украинцам

В скором времени начнется новый сезон международного песенного конкурса Евровидения 2024 в Украине. Представителя от Украины будут выбирать через проведение открытого Национального отбора, прием заявок на участие в котором стартует уже на днях.

Об этом говорится на сайте "Суспільне мовлення". Музыкальный продюсер Евровидения 2024, композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой), который был продюсером и Нацотбора прошлого года, пообещал украинцам сюрприз.

"Обращаюсь сейчас ко всем: включайтесь, мы должны создать и выбрать следующую песню, которой будет гордиться страна, песню, которая покорит сердца всей Европы и зажжет новую звезду из Украины. В этом году вас ждет сюрприз — вы сможете сами выбрать одного из финалистов. Впереди много интересного", — сказал музыкант.

Также украинцам пообещали, что в Национальном отборе этого года будут и другие нововведения, которые позволят зрителям еще больше приобщиться к принятию ключевых решений отбора. Больше информации об условиях и новинках Нацотбора появится уже на этой неделе, когда стартует прием заявок.

68-й песенный конкурс "Евровидение", который пройдет в мае 2024 года, будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая. Гранд-финал будет проведен на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая.

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