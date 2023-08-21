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Победитель Евровидения Дункан Лоуренс сыграл свадьбу со своим возлюбленным (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Дункан Лоуренс со своим избранником Новость обновлена 21 августа 2023, 16:42
Дункан Лоуренс со своим избранником. Фото instagram.com/itsduncanlaurence

Победитель Евровидения заявил о своей бисексуальности четыре года назад, сегодня стала известно о его бракосочетании с бойфрендом

Нидерландский певец Дункан Лоуренс, победивший на Евровидении-2019, поженился в возлюбленным, автором песен Джорданом Гарфилдом. Пара поделилась снимками с торжества.

В своем Instagram Дункан Лоуренс сообщил о свадьбе 21 августа 2023 года. Снимки он коротко подписал "Mr & Mr de Moor".

Так, церемония бракосочетания состоялась в красивом замке-отеле Häringe Slott в Швеции. На свадьбе присутствовали близкие и друзья пары. Для церемонии мужчины выбрали черные костюмы, Дункан дополнил его белой рубашкой, а его избранник надел комплект на голое тело. У обоих на груди бутоньерки в виде цветка гипсофилы. Это же растение украшает свадебный торт, который разрезают счастливые молодожены на одном из снимков.

Дункан Лоуренс и Джордан Гарфилд, свадьба
Дункан Лоуренс и Джордан Гарфилд
Дункан Лоуренс и Джордан Гарфилд, свадьба
Свадебная церемония
Дункан Лоуренс и Джордан Гарфилд, свадьба
Место проведения свадьбы

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс победил на песенном конкурсе Евровидение в 2019 году с лирическим треком Arcade. Тогда же в интервью журналистам он назвал себя бисексуалом.

О романе с теперь уже законным мужем Гарфилдом стало известно в 2020 году, тогда же они и обручились.

Ранее "Телеграф" сообщал, что поженились певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин. Пара держала свадьбу в секрете, но позже поделилась новостью с фанами в соцсетях.

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#Свадьба #Евровидение #Дункан Лоуренс