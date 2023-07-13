Надя Дорофеева вышла замуж за Мишу Кацурина: первые фото со свадьбы

Слухи о свадьбе пары ходили давно, снимки со страницы певицы окончательно их подтвердили

Украинская певица Надя Дорофеева поженилась с ресторатором Мишей Кацуриным. Информация о возможном бракосочетании звездной пары появлялась накануне, но влюбленные лишь отшучивались, однако свежие снимки в социальных сетях исполнительницы поставили точку в этом вопросе.

На своей странице в Instagram 13 июля 2023 года Надя Дорофеева опубликовала фото с Мишей Кацуриным в свадебных нарядах. Когда именно состоялась свадьба, певица не сообщает.

На невесте платье и фата кремового оттенка от брендов TG Botanical и The Coat. Жених одет в белую рубашку, черные брюки и пиджак, а также кеды и кепку.

"Говорят, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но такие фотки в телефонах у нас есть", — говорится в публикации Дорофеевой.

В комментариях с радостным событием пару поздравляют украинские знаменитости, в том числе Юрий Горбунов, Ксения Мишина, Леся Никитюк, Владимир Ярославский, Вера Брежнева. Конечно, не обошлось и без упоминаний о Дантесе, которые оставляют пользователи под любой публикацией певицы.

Украинцы поздравляют Дорофееву и Кацурина со свадьбой

Звездная пара выбрала для торжества неклассические наряды

Напомним, Надя Дорофеева была в браке в певцом Владимиром Дантесом. Вскоре после их сообщения о разрыве появились фото артистки в объятиях Михаила Кацурина. Спустя какое-то время пара подтвердила слухи об отношениях. Кацурин, как и его избранница, развелся. Его экс-супруга Дарья, с которой у Кацурина двое детей, встречается с Дантесом. До такого себе "обмена партнерами" пары дружили семьями, встречали праздники и проводили вчетвером заграничный отпуск. Подробнее о новоиспеченном муже Дорофеевой и их истории любви "Телеграф" рассказывал ранее.