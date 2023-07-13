Надя Дорофєєва вийшла заміж за Михайла Кацуріна: перші фото з весілля

Чутки про весілля пари ходили давно, знімки зі сторінки співачки їх остаточно підтвердили

Українська співачка Надя Дорофєєва одружилася з ресторатором Михайлом Кацуріним. Інформація про можливе одруження зіркової пари з’являлася напередодні, але закохані лише жартували, проте свіжі знімки в соціальних мережах виконавиці поставили крапку в цьому питанні.

На своїй сторінці в Instagram 13 липня 2023 року Надя Дорофєєва опублікувала фото з Михайлом Кацуріним у весільному вбранні. Коли саме відбулося весілля, співачка не повідомляє.

На нареченій сукня та фата кремового відтінку від брендів TG Botanical і The Coat. Наречений одягнений у білу сорочку, чорні штани й піджак, а також кеди та кепку.

"Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є", — йдеться у публікації Дорофєєвої.

У коментарях із радісною подією пару вітають українські знаменитості, зокрема Юрій Горбунов, Ксенія Мішина, Леся Нікітюк, Володимир Ярославський, Віра Брежнєва. Звичайно, не обійшлося і без згадок про Дантеса, які залишають користувачі під будь-якою публікацією співачки.

Українці вітають Дорофєєву та Кацуріна з весіллям

Зіркова пара вибрала для урочистостей некласичні вбрання

Нагадаємо, Надя Дорофєєва була одружена з співаком Володимиром Дантесом. Незабаром після їхнього повідомлення про розрив з'явилися фото артистки в обіймах Михайла Кацуріна. Через якийсь час пара підтвердила чутки про стосунки. Кацурін, як і його обраниця, розлучився. Його ексдружина Дар'я, з якою у Кацуріна двоє дітей, зустрічається з Дантесом. До такого собі "обміну партнерами" пари дружили сім'ями, зустрічали свята та проводили вчотирьох закордонну відпустку. Детальніше про новоспеченого чоловіка Дорофєєвої та їхню історію кохання "Телеграф" розповідав раніше.