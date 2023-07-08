Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна "застукали" у київському РАГСі – з’явилося фото та перші подробиці

Селебріті сиділи за столом співробітниці РАГСу і щось читали

У мережі вже давно ходять чутки про весілля української артистки Наді Дорофєєвої з ресторатором Михайлом Кацуріним. І сьогодні, 8 липня, знаменитості ще більше підігріли ці плітки, оскільки були помічені в одному із київських РАГСів.

У Telegram-каналі "Київ INFO | Новини Україна" з’явилася фотографія, на якій зображена співачка у зеленому светрі та світлих джинсах разом із Кацуріним, який був у білій футболці, чорних штанах та кепці. Селебріті сиділи за столом співробітниці РАГСу та читали якісь документи.

Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна побачили у РАГСі

У мережі вже почали говорити, що зіркова парочка нарешті вирішила одружитися, але їхній друг, ведучий "Люкс ФМ" Слава Дьомін поспішив засмутити фанатів і розповів на своїй сторінці в Telegram, чому Надя та Міша вирушили сьогодні до РАГСу.

Виявилося, що популярна співачка прийшла до закладу, щоб виписатися з дому в Крюківщині, який придбала разом із колишнім чоловіком Володимиром Дантесом. Міша,судячи з усього, просто прийшов з коханою за компанію.

Слава Дьомін відповів, чому Дорофєєва прийшла до РАГСу

"Телеграф" писав раніше, що Надія Дорофєєва нарвалася на хейт за поцілунки з коханим Михайлом Кацуріним. Співачка привітала свого хлопця з Днем народження та опублікувала з ним спільне фото.