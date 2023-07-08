Надю Дорофееву и Мишу Кацурина "застукали" в киевском ЗАГСе – появилось фото и первые подробности

Селебрити сидели за столом сотрудницы ЗАГСа и что-то читали

В сети уже давно ходят слухи о свадьбе украинской артистки Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным. И сегодня, 8 июля, знаменитости еще больше подогрели эти сплетни, поскольку были замечены в одном из киевских ЗАГСов.

В Telegram-канале "Київ INFO | Новини Україна" появилась фотография, на которой запечатлена певица в зеленом свитере и светлых джинсах вместе с Кацуриным, который был в белой футболке, черных штанах и кепке. Селебрити сидели за столом сотрудницы ЗАГСа и читали какие-то документы.

Надю Дорофееву и Мишу Кацурина увидели в ЗАГСе

В сети уже начали говорить, что звездная парочка наконец-то решила пожениться, но их друг, ведущий "Люкс ФМ" Слава Демин поспешил расстроить фанатов и рассказал на своей странице в Telegram, почему Надя и Миша отправились сегодня в ЗАГС.

Оказалось, что популярная певица пришла в учреждение, чтобы выписаться из дома в Крюковщине, который купила вместе с бывшим супругом Владимиром Дантесом. Миша, судя по всему, просто пришел с возлюбленной за компанию.

Слава Демин ответил, почему Дорофеева пришла в ЗАГС

"Телеграф" писал ранее, что Надежда Дорофеева нарвалась на хейт за поцелуи с возлюбленным Мишей Кацуриным. Певица поздравила своего бойфренда с Днем рождения и опубликовала с ним общее фото.