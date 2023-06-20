"Жаль бывшего мужа": Дорофеева нарвалась на хейт, выложив кадры поцелуев с Кацуриным (фото, видео)

Певица поздравила своего любимого с днем рождения

Отношения украинской певицы Нади Дорофеевой и ресторатора Михаила Кацурина не первый день живо обсуждают в соцсетях. Только на днях появились слухи о вероятной женитьбе пары. На этот раз исполнительницу подвергли критике за новый пост в Инстаграме.

33-летняя Дорофеева поздравила своего любимого с днем рождения, выложив подборку фото и видео, на которых пара целуется и обнимается. "Я тебя люблю… совсем. С Днем Рождения, милый", — подписала кадры артистка.

В то время как коллеги Надежды присоединились к поздравлениям Кацурина, другие подписчики девушки выразили свое недовольство.

Кое-кто вспомнил и об экс-муже певицы Владимире Дантесе, а некоторым не понравились романтические жесты влюбленных, будь то поцелуи или объятия.

Жаль ее бывшего мужа. Недавно развелись, теперь на весь мир выставляет видео и фото где со*тся с новым. Что ж.

А обязательно каждый раз выкладывать как вы со**тесь? Облизывать на камеру друг друга? Без этого любовь не настоящая?

Брр. Любовь это все понятно, но реально бросить мужчину, а затем выставлять эти лизания. Ну как-то бесчеловечно. Подождала бы некоторое время. А то вроде бы посмотрите, омномном.

Напомним, что пара подтвердила слухи о своем романе в июне прошлого года. Кацурин тоже развелся. Сейчас с его экс-женой Дарьей встречается Дантес. Некий "обмен партнерами".

На днях Владимир Дантес выпустил клип на песню "Чуєш". В нем "засветилась" Кацурина, пара в кадре даже поцеловалась.