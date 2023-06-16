Сладкий поцелуй с Кацуриной и зажигательные танцы: Дантес выпустил новый клип "Чуєш" (видео)

Исполнитель назвал свое новое творение "сюрреалистическим сном"

Известный украинский певец Владимир Дантес в пятницу, 16 июня, опубликовал на своем YouTube-канале новый клип на песню "Чуєш". В съемках музыкального видео принял участие украинский ведущий и близкий друг Дантеса Алексей Дурнев, а также девушка певца Даша Кацурина, которой недавно Владимир признался в любви.

"Чуєш" – это эмоция. У меня на лице всегда появляется улыбка при первых звуках (надеюсь, и вам станет веселее). Видео – как сюрреалистический сон, где все смешалось, но главное осталось неизменным: рядом любовь, друзья, я дома и все хорошо", — говорится под клипом на популярном видеохостинге.

Клип был снят в поле, да еще при участии не только звезд украинского шоу-бизнеса. Например, в видео "засветился" настоящий священнослужитель, иеромонах Игнатий. На видео очень много зажигательных танцев, а также нам показали сладкий поцелуй Дантеса и Кацуриной.

Новую композицию певца украинцы уже окрестили хитом этого лета. В комментариях отметили, что слышать исполнение Дантесом песни на украинском языке, это "наслаждение".

Ранее "Телеграф" сообщал о вероятной женитьбе бывшей жены Дантеса Нади Дорофеевой и ресторатора Михаила Кацурина. Напомним, что пара подтвердила слухи о своем романе в июне прошлого года. Кацурин тоже развелся. Сейчас с его экс-женой Дарьей встречается Дантес. Такой себе "обмен партнерами".