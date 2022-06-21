Надя Дорофеева впервые показала своего нового парня: кто заменил Дантеса (фото)

Артистка счастлива в новых отношениях.

После многочисленных слухов о возможном романе Нади Дорофеевой с ресторатором Михаилом Кацуриным, популярная певица таки подтвердила их отношения.

На своей странице в Инстаграм, артистка опубликовала совместный снимок с новым возлюбленным. На фото Михаил обнимает Надю сзади и нежно целует в висок. Отметим, что комментарии к фото скрыты.

"Вместе" — коротко подписала фото Дорофеева.

Кто такой Михаил Кацурин

Михаил Кацурин — 3З-летний уроженец Бердянска. В столицу мужчина перебрался в 2005-м году, чтобы начать строить карьеру. Пожив в Киеве, не захотел менять место жительства. Музыкант и основатель четырех ресторанов восточной кухни в Киеве: "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет", "Тайский Привет" и "Японский Привет".

Также бизнесмен является владельцем трех ночных клубов, бренда одежды Katsurina, который он основал вместе со своей экс-супругой Дарьей. Ко всему, Михаил ведет успешный блог в Инстаграм, где за ним следит 145 тыс.подписчиков.

Кацурин — дважды был женат и у него двое детей,- дочь Александра и сын Иван, которые появились во втором браке с Дарьей Кацуриной. Пара поженилась в 2015 году, а о разводе объявила на день позже за Дантеса и Дорофееву.

Что известно о расставании Дантеса и Дорофеевой

18 марта 2022 года украинский артисты сообщили, что расстались, но официально разводиться пока не планируют. Вместе пара была около одиннадцати лет, из них шесть в браке. Позже в сети появилась информация, что Надя Дорофеева встречается с новым избранником — украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, который одновременно с парой объявил о своем разводе с супругой Дарьей.

Поклонники Дорофеевой позже заметили, что певица "намекала" о своих новых чувствах и новом возлюбленном в своих песнях еще за месяц до объявления развода.