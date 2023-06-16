Солодкий поцілунок з Кацуріною і запальні танці: Дантес випустив новий кліп "Чуєш" (відео)

Виконавець назвав своє нове творіння "сюрреалістичним сном"

Відомий український співак Володимир Дантес в пятницю, 16 червня, опублікував на своєму YouTube-каналі новий кліп на пісню "Чуєш". В зйомках музичного відео взяв участь український ведучий і близький друг Дантеса — Олексій Дурнєв, а також дівчина співака Даша Кацуріна, якій нещодавно Володимир освідчився у коханні.

"Чуєш" – це емоція. У мене на обличчі завжди зʼявляється усмішка при перших звуках (сподіваюсь, і вам стане веселіше). Відео – наче сюрреалістичний сон, де все змішалось, але головне залишилось незмінним : поруч кохання, друзі, я вдома і все добре", — говориться під кліпом на популярному відеохостингу.

Кліп був знятий в полі, та ще й за участю не тільки зірок українського шоубізнесу. Наприклад, у відео "засвітився" справжній священнослужитель, ієромонах Ігнатій. На відео дуже багато запальних танців, а також нам показали солодкий поцілунок Дантеса і Кацуріної.

Нову композицію співака українці вже охрестили хітом цього літа. В коментарях відзначили, що чути виконання Дантеса пісні українською мовою, то "насолода".

Раніше "Телеграф" повідомляв про ймовірне одруження колишньої дружини Дантеса Наді Дорофєєвої і ресторатора Михайла Кацуріна. Нагадаємо, що пара підтвердила чутки про свій роман у червні минулого року. Кацурін теж розлучився. Зараз із його ексдружиною Дар’єю зустрічається Дантес. Такий собі "обмін партнерами".