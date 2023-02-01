Дантес зворушив мережу знімком з маленькою дитиною (фото)

Співак спантеличив коментаторів несподіваним "батьківством"

Український співак Володимир Дантес, який минулого року розлучився з артисткою Надією Дорофєєвою, опублікував у соціальних мережах фотографію з маленькою дитиною. Дантес тримає хлопчика однією рукою, той обернувся прямо в кадр. Сам співак усміхається і дивиться на дитину.

Знімок з’явився на сторінці Дантеса в Instagram. Користувачі зворушилися фотографії та пишуть, що співакові дуже пішло б батьківство. Дехто в коментарях почав питати, що це за малюк і відколи у артиста з’явився син.

Так, у публікації Дантес розмірковує про те, наскільки важливо говорити правду. Адже лукавство ховається, на його думку, навіть за такими фразами: "У мене все нормально", "Ой, та мені взагалі нецікаво, що у них там відбувається", "Дякую за пораду". Користувачі підтримали артиста у його позиції.

Не менш жваву цікавість викликав знімок, яким Дантес підкріпив публікацію. Коментатори запитують, чия це дитина. Проте інтриги нема. Це молодший син Даші та Михайла Кацуріних, Іван, якому 1,5 роки. Відомий ресторатор зараз зустрічається з колишньою дружиною Дантеса, а ексдружина самого Кацуріна — Дар’я — є коханою Дантеса. Обговорення про "обмін партнерами" зіркових пар не вщухає в мережі досі.

Співак, і справді, гармонійно виглядає з хлопчиком

У коментарях активно обговорюють знімок Дантеса з малюком

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Дантес родом із Харкова. Вперше за час повномасштабної війни він відвідав місто та поділився своїми враженнями.