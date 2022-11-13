Харків'янин Володимир Дантес вперше за час війни повернувся в рідне місто (фото, відео)

Український виконавець приїхав до міста дитинства

На днях український співак Володимир Дантес (справжнє прізвище Гудков) вперше за вісім місяців війни приїхав до рідного, але вже обстріляного російськими окупантами Харкова.

Про це артист повідомив в себе в Інстаграмі. Разом з телеведучим Олексієм Дурнєвим Володимир Дантес пройшовся по рідних і пам'ятних для себе місцях дитинства. Чоловік поділився емоціями від повернення додому.

"Для мене сьогодні нереально щасливий день. Тому що, по-перше, Херсон повернувся додому, і так само, по-перше, я повернувся додому. Я в Харкові", — повідомив Дантес в сторіс.

Музикант також відвідав Куп'янськ і Ківшарівку. "Те що ми побачили і те що почули — досвід який треба передавати поколінням", — написав співак в соцмережі, виклавши фото та відео наслідків ворожих атак по населеним пунктам.

До речі, в Ківшарівці народився український співак, соліст гурту Quest Pistols Антон Савлепов, який публічно нічого не говорить про масштабний напад росії на Україну. Відомо, що Савлепов одружений з російською актрисою Іриною Горбачовою.

Нагадаємо, що 11 вересня російські війська масштабно обстріляли Харків. Внаслідок цього місто та населені пункти області залишилися без електрики, а частина з них і без води. Росіяни завдали ударів по Харківській ТЕЦ та Зміївській ТЕС, внаслідок чого енергопостачання зникло відразу в кількох регіонах. Окупанти навіть не приховували, що ударами по цивільній інфраструктурі хочуть створити гуманітарну катастрофу, – це помста за стрімкий наступ українських військових у Харківській області.