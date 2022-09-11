Б’ють по критичній інфраструктурі: після ракетного удару росіян по Харкову частина України залишилася без світла (відео)

Окупанти завдають ударів по об’єктах критичної інфраструктури

Харківська, Донецька, Сумська, Дніпропетровська та Полтавська області мають проблеми з відсутністю або перебоями з електроенергією.

Як повідомила пресслужба Дергачівської міськради, окупанти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури, через що виникла проблема з електропостачанням.

Там закликали зберігати спокій та зазначили, що "Харківобленерго" вже веде роботи з усунення проблеми.

Після цього голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що напруга в мережі впала по всій області, через що порекомендував жителям відключити електроприлади від мережі, щоб уникнути їх пошкодження.

Він зазначив, що ще з часів березневих бомбардувань енергосистема в області залишається нестабільною, а також додав, що зараз окупанти можуть завдати ударів по енергетичних об’єктах України.

Мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що через відсутність світла у місті немає і водопостачання, оскільки не працюють насоси.

У мережі тим часом повідомили, що на місці влучення зафіксовано масштабну пожежу.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 11 вересня, у тимчасово окупованому Енергодарі було повністю зупинено роботу Запорізької атомної електростанції. Після обриву останнього зв’язку підприємства з електросистемою України кілька днів тому місцеві жителі скаржилися на перебої з електрикою.