Б’ють по критичній інфраструктурі: після ракетного удару росіян по Харкову частина України залишилася без світла (відео)
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Окупанти завдають ударів по об’єктах критичної інфраструктури
Харківська, Донецька, Сумська, Дніпропетровська та Полтавська області мають проблеми з відсутністю або перебоями з електроенергією.
Як повідомила пресслужба Дергачівської міськради, окупанти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури, через що виникла проблема з електропостачанням.
Там закликали зберігати спокій та зазначили, що "Харківобленерго" вже веде роботи з усунення проблеми.
Після цього голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що напруга в мережі впала по всій області, через що порекомендував жителям відключити електроприлади від мережі, щоб уникнути їх пошкодження.
Він зазначив, що ще з часів березневих бомбардувань енергосистема в області залишається нестабільною, а також додав, що зараз окупанти можуть завдати ударів по енергетичних об’єктах України.
Мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що через відсутність світла у місті немає і водопостачання, оскільки не працюють насоси.
У мережі тим часом повідомили, що на місці влучення зафіксовано масштабну пожежу.
Як повідомлялося раніше, у ніч на 11 вересня, у тимчасово окупованому Енергодарі було повністю зупинено роботу Запорізької атомної електростанції. Після обриву останнього зв’язку підприємства з електросистемою України кілька днів тому місцеві жителі скаржилися на перебої з електрикою.