Зупинятися не планують: у Міноборони озвучили потужні результати наступу на Харківщині

ЗСУ не планують зупинятися аж до повного звільнення Харківської області від росіян

Українські військові за останні кілька днів досягли значних успіхів на фронті, звільнивши від окупантів тисячі квадратних метрів території. Мова як про Херсонщину, де контрнаступ йде трохи повільніше, так і про Харківщину — тут від російських військ звільнили вже 3800 квадратних метрів української землі.

Про це у вівторок, 13 вересня, в ефірі телемарафону повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, у Харківській області Сили оборони за останній час вигнали ворожу армію з 300 населених пунктів, тим самим звільнивши українців в них.

"Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і вона планувалась на декілька днів, і починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних км, більш як 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації. Операція триває, вона розпланована до повного звільнення Харківської області", — розповіла Маляр.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що українським військовим вдалося відкинути росіян впритул до кордонів з РФ. А паралельно з цим ЗСУ захопили потужні укріпрайони російських військ та здобули там безліч трофеїв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які саме населені пункти вдалося звільнити нашим військовим протягом тижня від початку масштабного контрнаступу, а також наочно показав на картах успіхи ЗСУ та зміни на лінії фронту за останні 10 днів боїв із росіянами.