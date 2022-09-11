ЗСУ вже майже на кордоні: що відомо про успіхи України на фронті (карта)

ЗСУ звільнили десятки населених пунктів та не збираються на цьому зупинятися

Сили оборони України продовжують звільняти українські міста та села від російських окупантів. Масштабний контрнаступ ведеться нашими військовими на Херсонському та Харківському напрямках і його результати вражають — від початку вересня понад 3000 кв. км повернуто під контроль України.

Про це у неділю, 11 вересня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у власному Telegram-каналі.

Він зазначив, що наші військові на Харківщині почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ, а до виходу на державний кордон залишається всього 50 кілометрів.

За словами Залужного, вже звільнені від росіян села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка, Вільхуватка на Харківщині. При цьому ЗСУ вдалося захопити потужні укріпрайони російських військ — "Москва", "Омськ" й "Пітер". І це дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ.

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Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони звільнили ще один населений пункт у Харківській області — мова про смт Чкаловське. Глава держави зазначив, що звільнення селища відбулося завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Військові вже вивішали у Чкаловському український прапор.

У неділю, 11 вересня, Дергачівська міська рада повідомила про звільнення ще й Козачої Лопані у Харківській області. Там також замайорів український прапор. Примітно, що населений пункт розташований поблизу Білгородської області (РФ).

Жителі Козачої Лопані викладають фото з українським прапором у вже звільненому селі

Звільнена ЗСУ Козача Лопань на Харківщині

Тим часом у мережі показали як виглядають чотири дні контрнаступу Збройних сил України на Харківському напрямку. Варто зазначити, що командування української армії не розголошує деталей контрнаступу, а про звільнення населених пунктів повідомляє із запізненням, щоб запобігти зриву військових операцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що судячи зі свіжих карт бойових дій в Україні, ЗСУ буквально протягом наступних 48 годин можуть відновити контроль над Ізюмом на Харківщині, а також значно просунутися вглиб Луганської області, раніше майже повністю окупованої росіянами.