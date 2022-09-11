Війна — день 200: ЗСУ звільняють нові міста та селища, а росіяни тікають із Харківщини

Оперативно про головне 11 вересня

Вторгнення росії в Україну триває вже рівно дві сотні днів. Нищівний успіх ЗСУ на Харківському напрямку змусив росіян розпочати "операцію згортання", а під контроль України повернулося близько двох тисяч квадратних кілометрів нашої країни. Зокрема всього за пару днів було повернуто Балаклію, українські військові увійшли до Куп’янська, а в Ізюмі, за деякими даними, велике угруповання російських сил потрапило в котел.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Зеленський озвучив умови для переговорів із Росією та назвав ризики.

Нагадаємо, інформація за 8 вересня доступна у трансляції: "Війна — день 197: важкі бої на Донбасі, ЗСУ розвивають наступ на Харківщині та півдні".

Про події 9 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 198: неймовірні успіхи ЗСУ на фронті, смерть королеви Великобританії"

А з даними за 10 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 199: ЗСУ розвивають успіх на Харківщині, а у росіян істерика"