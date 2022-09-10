Куп’янськ – наш! У мережі з’явилися перші підтвердження деокупації міста (фото та відео)

Українські військовослужбовці деоккупують місто за містом, просуваючись углиб фронту

Субота, 10 вересня, стане одним із найщасливіших днем для мешканців українського Куп’янська, що на Харківщині. Все тому, що у мережі з’явилися перші фото та відео наших військовослужбовців із державними прапорами біля будівлі міськради. Офіційного підтвердження того, що ЗСУ справді деокупували населений пункт, поки що немає, але паніка росіян напередодні була вже достатньою причиною для надії на краще.

Відеозапис із нібито звільненого Куп’янська опублікував у своєму Telegram-каналі воєнкор Андрій Цаплієнко. Також багато користувачів мережі вже рознесли деякі знімки, де знято наші військові, які зірвали російський триколор з адміністративної будівлі.

Куп’янськ є районним центром і знаходиться за 116 кілометрів від самого Харкова. Українські бійці просувалися до нього кілька останніх днів, а напередодні у мережі з’явилися перші фото біля в’їзного знаку до міста.

Поки що на карті боїв Куп’янськ все ще вказаний як окупована територія

Зараз же на відео, яке активно розповсюджують інтернет-користувачі, можна почути, як оператор підтверджує: "Куп’янськ дочекався". Зйомку, найімовірніше, вів хтось із українських військовослужбовців, які піднялися на дах однієї з висотних будівель міста.

Наші бійці біля будівлі міськради Куп’янська

Також завдяки знімкам можна зрозуміти, що наступ на місто вели представники 1-го механізованого батальйону 92 окремої механізованої бригади. Якщо їхній успіх виявиться правдою, то ЗСУ змогли перевищити очікування навіть західних аналітиків, які за всіма прогнозами давали їм для цього 72 години.

Втім, невеликий пруф з того, що нашим захисникам справді вдалося прорватися, "Телеграф" знайшов самостійно. На фото нижче – Куп’янська міська рада до війни. Архітектура будівлі підтверджує: ЗСУ і справді зайшли до міста, зірвали російські триколори та знову підняли над містом український прапор.

Куп'янська міська рада до війни

Військові на даху міськради Куп’янська 10 вересня

Нагадаємо, що напередодні у мережі з’явилася інформація про те, що окупантам знищили одну із найважливіших логістичних переправ у Куп’янську.