Окупанти залишаться без підкріплення? У мережі пишуть про знищення важливого мосту у Куп’янську

З’явилася інформація, що на Харківщині підірвано важливий міст через Оскіл

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області приносить плоди, тому завдяки йому вже вдалося звільнити понад 20 населених пунктів та прорватися вглиб оборони противника на близько 50 кілометрів. Аналітики ISW вважають, що українські захисники можуть націлитись на звільнення Куп’янська, а в мережі з’явилася інформація, яка може підтвердити це припущення.

Так в українських телеграм-каналах з’явилася інформація, що міст у Куп’янську через річку Оскіл був підірваний, тобто можливості отримувати підкріплення цим шляхом постачання у росіян більше не залишилося.

Втім, не зовсім зрозуміло, хто вчинив вибух, одні стверджують, що це справа рук ЗСУ, а інші — що росіяни самі зробили підрив, щоб уповільнити рух українських військових.

Також у мережі з’явилися фото, на яких нібито видно момент вибуху на мосту, проте офіційного підтвердження цієї інформації не надходило.

Якщо інформація відповідає дійсності, то окупанти залишаються без стратегічно важливого мосту, а їхнє угруповання в Ізюмі матиме проблеми з підкріпленням. Варто зазначити, що Оскіл ділить Куп’янськ майже навпіл.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт Олександр Коваленко висловив переконання, що якщо ЗСУ не зменшать темпи просування, то повного звільнення Харківської області можна чекати до кінця осені.