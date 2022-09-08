Звільнено десятки населених пунктів: у Генштабі повідомляють про успіхи наступу ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області, який дуже засмучує російських пропагандистів, уже приніс перші відчутні плоди. Звільнено понад 700 квадратних кілометрів території та під контроль Києва вдалося повернути більш як 20 населених пунктів. Про це заявив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, повідомляє "РБК-Україна".

За словами Громова, йдеться про Харківський та Південнобузький напрямки. Він повідомив, що угруповання ЗСУ вклинилося вглиб лінії оборони ворога на 50 кілометрів. Крім того, у деяких населених пунктах регіону проводяться фільтраційні заходи.

Заступник начальника управління Генштабу також уточнив, що два десятки населених пунктів було звільнено на Харківському напрямку. Водночас на Слов'янському вдалося очистити від ворога село Озерне. Просування визволителів продовжується.

Як повідомляв "Телеграф", військовий експерт Олександр Коваленко назвав темпи контрнаступу ЗСУ на Харківщині хорошими і спрогнозував, що регіон може бути повністю звільнений до кінця осені. Разом з тим, за його прогнозом, може початись і звільнення Донбасу.