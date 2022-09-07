Балаклія і Куп’янськ: що відомо про контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Від самого ранку російські телеграм-канали ниють, що хороших новин з Балаклійського напрямку сьогодні не чекають

Інформація про початок українського контрнаступу в напрямку Балаклії на Харківщині, яка з’явилась напередодні, продовжує отримувати прямі та непрямі підтвердження. Причому прямі надходять з боку росіян, які скаржаться, що хороших новин чекати не варто.

Так прокремлівські телеграм-канали почали писати про те, що ЗСУ взяли під вогневий контроль дорогу на Куп’янськ. Окрім того, окупантів ймовірно уже вибили з Волохова Яра – за деякими даними два загони росгвардії там взято у повне оточення. Окрім того, українські сили оборони, за скаргами росіян, зараз намагаються замкнути Ізюм та Балаклію у котел.

Тим часом офіційні українські джерела просять дотримуватись інформаційної тиші довкола контрнаступу. Так у телеграм-каналі Балаклійської міської ради з’явилась інформація про те місцева влада очікує підтвердження інформації про ймовірне звільнення деяких населених пунктів громади. "Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагаймося дотримуватися режиму інформаційної тиші. Не поширюйте інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони. Також просимо не поширювати інформацію про пересування українських військ", — йдеться у дописі.

Тим часом, вперше за півроку з’явився запис на Facebook-сторінці міської ради окупованого Куп’янська. Він містить відеозвернення від депутата Вадима Крохмаля, який закликає містян не нехтувати безпекою, приготувати стратегічний запас їжі, зарядити павербанки і знайти укриття. "ЗСУ вже близько. Куп'янськ завжди був і лишається українським містом", — йдеться у дописі.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні російські пропагандисти влаштували справжню паніку через наближення ЗСУ до Балаклії.