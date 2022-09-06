У Зеленського повідомили про хороші новини з Харківщини, окупанти в паніці через Балаклію (мапа)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 690
Українська влада не розголошує інформацію про ситуацію на цьому напрямі
У вівторок, 6 вересня, на 195-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про просування українських військ у Харківській області в районі міста Балаклія.
Про це повідомляють пропагандистські ресурси. У російських telegram-каналах зараз панують панічні настрої.
Українська влада поки не повідомляє про пересування ЗСУ на цьому напрямі, але у Зеленського вже натякнула на успіх операції.
"Сьогодні ввечері буде чудова новина від президента Зеленського про контрнаступальну операцію в Харківській області", — написав радник глави Офісу президента Сергій Лещенко у Twitter.
У Генштабі у вечірньому зведенні за вівторок не повідомляли про наступальну операцію в Харківській області.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що, попри тривалу мовчанку Генштабу ЗСУ про контрнаступ на Херсонщині, карти бойових дій свідчать про подальше порушення ліній постачання окупантів у цьому регіоні.
Нагадаємо, напередодні Генштаб прозвітував про ліквідацію 50 тисяч окупантів. У мережі мемами та жартами привітали Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та його підлеглих.