У Зеленського повідомили про хороші новини з Харківщини, окупанти в паніці через Балаклію (мапа)

Українська влада не розголошує інформацію про ситуацію на цьому напрямі

У вівторок, 6 вересня, на 195-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про просування українських військ у Харківській області в районі міста Балаклія.

Про це повідомляють пропагандистські ресурси. У російських telegram-каналах зараз панують панічні настрої.

Українська влада поки не повідомляє про пересування ЗСУ на цьому напрямі, але у Зеленського вже натякнула на успіх операції.

"Сьогодні ввечері буде чудова новина від президента Зеленського про контрнаступальну операцію в Харківській області", — написав радник глави Офісу президента Сергій Лещенко у Twitter.

Просування ЗСУ у напрямку Балаклії

Балаклія на карті України

У Генштабі у вечірньому зведенні за вівторок не повідомляли про наступальну операцію в Харківській області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, попри тривалу мовчанку Генштабу ЗСУ про контрнаступ на Херсонщині, карти бойових дій свідчать про подальше порушення ліній постачання окупантів у цьому регіоні.

Нагадаємо, напередодні Генштаб прозвітував про ліквідацію 50 тисяч окупантів. У мережі мемами та жартами привітали Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та його підлеглих.