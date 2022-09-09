ЗСУ просуваються вглиб Харківщини, на черзі — Куп’янськ: свіжі карти боїв

Окупанти продовжують точково атакувати по всій лінії фронту, але такий підхід більше схожий на агонію.

Українські захисники змогли досягти серйозних успіхів у Харківській області, про що свідчить безліч фото та відеодоказів від мешканців місцевих населених пунктів. Втім, зупинятися на досягнутому ніхто не збирається — цілком імовірно, що протягом наступних кількох діб Генштаб зможе відзвітувати про чергове звільнене місто. Йдеться про Куп’янськ, до якого ЗСУ вдалося підібратися на відстань близько 20 кілометрів. Тим часом також тривають серйозні бої на півдні країни та, звичайно, Донбасі.

Більше деталей про те, що відбувається на фронті, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (США). Надаючи свіжі карти боїв, фахівці наголошують: лінія оборони росіян тріщить швами майже по всій лінії зіткнення.

Крім Харківщини, хороші новини приходять також і з Херсонської області. Українці продовжують методично руйнувати військову інфраструктуру ворога та перекривати доступні логістичні шляхи, беручи їх під вогневий контроль. Цілком імовірно, що за останню добу ЗСУ вдалося наблизитися до тимчасово окупованого Херсону ще на кілька кілометрів. Б’ють окупантів і на берегах річок Дніпро та Інгулець.

Карта боїв в Україні 9 вересня

Донбас

На південь від Ізюма спостерігається серйозне протистояння, пов’язане зі спробами росіян захопити Слов’янськ. Втім, поки що наші захисники утримують контроль над містом та найближчими населеними пунктами. Напередодні їм вдалося відбити атаку окупантів поряд із національним парком "Святі гори" та селом Богородичне.

Спостерігалася спроба наземної атаки і на північно-східному напрямку до Сіверська. Утім, поблизу Григорівки росіянам відрізали шанси до наступу, відтіснивши ворога. В якості помсти ворог криє населені пункти з артилерії.

Карта боїв на Донбасі 9 вересня

Неспокійно також поки і на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ змогли відбитися від росіян у районі Зайцево та Майорська, не дозволили просунутися противнику і до Соледара.

Намагаючись дискредитувати українців в очах мирних жителів, окупанти атакують населені пункти на північному заході, заході та півночі від Донецька. Також регулярно обстрілюються позиції української армії на кордоні між Донеччиною та Запорізькою областю.

Харків

Як уже зазначалося, за останню добу українцям вдалося досягти чудових успіхів у Харківській області. Генштаб ЗСУ не лише офіційно визнав факт звільнення Балаклії, а й наголосив на подальшому просуванні наших військових. Фахівці ISW не відкидають, що наступною метою для деокупації може стати Куп’янськ.

Карта боїв за Харків 9 вересня

Це місто тривалий час було під контролем росіян, проте напередодні вони почали різко втікати звідти. Цілком ймовірно, що для повного звільнення Куп’янська українській армії може знадобитися лише 72 години. Поки що карти вказують на те, що ВСУ вдалося дістатися Шевченкового та просунутися до Грушівки. Якщо Куп’янськ знову опиниться під синьо-жовтим прапором, це означатиме серйозні втрати російської армії. Все тому, що саме через Куп’янськ організовувалась більшість передач важливої техніки, а також переправа особового складу окупантів на Ізюмський напрямок.

Зазначимо також, що протягом 8 вересня росіяни неодноразово намагалася просунутися на північному напрямку до Харкова. Втім, атаки поряд із Дементьєвкою, Прудянкою та Костянтинівкою були відбиті.

Південь України

Карта боїв за Херсон 9 вересня

8 вересня окупанти не вели наступальних операцій на заході Запорізької області, а лише продовжували обстрілювати лінію розмежування. При цьому вони звинувачують українських військових у нібито скоєному обстрілі села Василівка, де знаходиться один із крайніх блок-постів дорогою для виїзду жителів Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

Не припиняються заяви і про те, що ЗСУ нібито регулярно атакують Енергодар за допомогою артилерії та безпілотників. При цьому самі росіяни регулярно обстрілюють із окупованого берега Дніпра Нікополь та Криворізький район.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, за який час українські військові можуть повністю звільнити Харківщину, якщо не зменшуватимуть нинішні темпи.

Також ми писали, як саме російські загарбники змінили тактику щодо використання бойової авіації.