"Масштаби вражають": ЗСУ беруть безліч полонених на Харківщині

У ході бойових дій ЗСУ взяли в полон чимало окупантів на Харківщині

У вівторок, 7 вересня, на 196-й день повномасштабного вторгнення рф українські сили оборони поповнили обмінний фонд новими військовополоненими окупантами.

Відповідні фото та відео доступні у мережі, передає telegram-канал українського журналіста Андрія Цаплієнка. У ході наступальної операції на Харківщині ЗСУ взяли в полон чимало загарбників.

"Масштаби сьогоднішнього поповнення обмінного фонду полоненими із Харківщини вражають", — написав Цаплієнко.

Багато полонених російських солдатів були в екіпіруванні з минулого.

Українські герої встигають не лише захоплювати у полон окупантів, а й робити знакові фото.

Крім того, наші захисники показали відео полонених бойовиків "ЛНР". Увага на відео є ненормативна лексика.

Один із полонених розповів, що його "мобілізували" в Алчевську (Луганська область), спіймавши на вулиці, коли він ішов до магазину за шампунем. Окупант додав, що він навіть не має військового квитка.

Нацгвардія на Харківщині упіймала "вагнерівця".

Раніше повідомлялося, що українським солдатам запропонували преміальні за полонених окупантів. Найбільше платять за "кадировців". Річ у тому, що росія намагається повернути полонених "кадировців" швидше, ніж своїх офіцерів.