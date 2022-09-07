"Масштабы поражают": ВСУ берут множество пленных на Харьковщине

В ходе боевых действий ВСУ взяли в плен немало оккупантов на Харьковщине

Во вторник, 7 сентября, на 196-й день полномасштабного вторжения рф украинские силы обороны пополнили обменный фонд новыми военнопленными оккупантами.

Соответствующие фото и видео доступны в сети, передает telegram-канал украинского журналиста Андрея Цаплиенко. В ходе наступательной операции на Харьковщине ВСУ взяли в плен немало захватчиков.

"Масштабы сегодняшнего пополнения обменного фонда пленными из Харьковщины впечатляют", — написал Цаплиенко.

Многие плененные российские солдаты были в экипировке из прошлого.

Украинские герои успевают не только захватывать в плен оккупантов, но и делать знаковые фото.

Кроме того, наши защитники показали на видео плененных боевиков "ЛНР". Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.

Один из пленных рассказал, что его "мобилизировали" в Алчевске (Луганская область), поймав на улице, когда он шел в магазин за шампунем. Оккупант добавил, что у него даже нет военного билета.

Нацгвардия на Харьковщине поймала "вагнеровца".

Ранее сообщалось, что украинским солдатам предложили премиальные за пленных оккупантов. Больше всего платят за "кадыровцев". Дело в том, что рф пытается вернуть пленных "кадыровцев" быстрее, чем своих офицеров.