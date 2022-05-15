Пленные "кадыровцы" в Украине не задерживаются: журналист объяснил причину (видео)

"Кадыровцев" достают из плена в первую очередь

Украинский журналист Владимир Золкин, который во время войны берет интервью у российских пленных, объяснил, почему он так и не пообщался с пленными "кадыровцами".

Золкин записал видеообращение, в котором объяснил отсутствие "кадыровцев" среди своих "собеседников".

Журналист рассказал, что россия моментально делает запрос на любого "кадыровца", который попал в плен. За такого пленного рф готова отдать любого украинца по запросу Киева.

"На самом деле мы не можем пообщаться с "кадыровцами" просто потому, что россия моментально дает запрос на любого "кадыровца", попавшего в плен, и выдает вместо него любого украинца по нашему запросу, любого", — отметил Золкин.

Ранее сообщалось, что пленный российский солдат рассказал Золкину о самострелах в армии рф. По его словам, офицер российской армии случайно застрелился во сне в окопе.

Напомним, в телефоне пленного солдата российской армии нашли видео, как его в Чечне "посылают" домой. 6 мая состоялся очередной обмен пленными с российской стороной, домой вернулся 41 украинец.