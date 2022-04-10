Укр

Пленный российский оккупант позвонил своей любимой, та развлекалась с его сослуживцем (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Военнопленный Дмитрий Степанов Новость обновлена 10 апреля 2022, 22:07
Военнопленный Дмитрий Степанов

Россиянину перед попаданием в плен переехал ногу другой оккупант на БМП.

Один из российских захватчиков, который попал в плен в бою на Киевщине, позвонил своей девушке, чтобы рассказать о своем положении в Украине. Но выяснилось, что она в это время была с его сослуживцем.

Соответствующее видео опубликовал журналист Владимир Золкин на своем YouTube-канале.

Российский солдат Дмитрий Степанов рассказал, что травмировал ногу во время боя — свой же БМП переехал ему конечность, сдавая назад. После этого он лежал в окопе. Затем россияне отступили, а Дмитрия бросили. Степанов понял, что попал в окружение, и сдался ВСУ. Во время разговора с журналистом оккупант позвонил любимой девушке, правда, когда узнал, что его вторая половинка общается в этот момент с его сослуживцем "таджиком", он сильно разозлился. Он приказал своей девушке Дарье не общаться с "таджиком", однако все прекрасно понял.

Видео с солдатом стало мемом:

К слову, "таджик" служил с Дмитрием в одном взводе, в Украине он получил ранение и вернулся в рф.

В сети высмеяли оккупанта, которого никто дома не ждет.

В сети высмеяли российского оккупанта, которого дома не ждут
В сети высмеяли российского оккупанта, которого дома не ждут

Ранее сообщалось, что город Днепр может стать стратегической целью россиян в контексте борьбы за Донбасс. К слову, в рф в ближайшее время ожидается дефолт.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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