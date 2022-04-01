Оккупанты отступают от Киева, но стягивают войска к Мариуполю: в ВСУ рассказали о действиях россиян
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В ВСУ рассказали, как обстояли дела на фронте 31 марта
Оккупанты временно отказались от проведения наступательной операции на ряде направлений и фокусируют усилия на взятии Мариуполя.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
В сообщении указано, что противник не смог достичь своих целей в блокировании и захвата Киева, а потому был вынужден отступить. Вместе с тем замечено перебрасывание сил оккупантов в восточные области и попытки закрепиться на уже занятых позициях. Кроме того, россияне формируют оккупационные администрации во временно неподконтрольных населенных пунктах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
"С учетом указанного в ближайшее время противник, вероятно, будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины", — сообщили в Генштабе.
Отмечается, что оккупанты постепенно выводят свои войска на Сиверском и Полеском направлениях.
На Слобожанском направлении россияне продолжают вести обстрелы Харькова, а также пытаются безуспешно оттеснить украинских защитников от Изюма, чтобы продолжить наступление на Славянск.
На Донецком направлении основные силы противник перебрасывает на штурм Мариуполя, однако в других местах наступательных действий не проводил.
На Южнобужском направлении россияне пытались проводить наступление в сторону Александровки (Николаевская область).
Вместе с тем украинские защитники продолжают поражать части противника возле Изюма, Каменки и Тихоцкого. Кроме того была пресечена попытка обойти позиции ВСУ в районе Попасной и Новотошковского, а также отбита атака по направлению Марьинки.
Как сообщалось ранее, несмотря на отвод войск россия намерена продолжать наносить авиаудары по Киеву, Чернигову, Изюму и Донбассу.
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска приступили к зачистке Киевской, Черниговской и Сумской областей от оккупантов
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