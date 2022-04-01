Оккупанты отступают от Киева, но стягивают войска к Мариуполю: в ВСУ рассказали о действиях россиян

В ВСУ рассказали, как обстояли дела на фронте 31 марта

Оккупанты временно отказались от проведения наступательной операции на ряде направлений и фокусируют усилия на взятии Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

В сообщении указано, что противник не смог достичь своих целей в блокировании и захвата Киева, а потому был вынужден отступить. Вместе с тем замечено перебрасывание сил оккупантов в восточные области и попытки закрепиться на уже занятых позициях. Кроме того, россияне формируют оккупационные администрации во временно неподконтрольных населенных пунктах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

"С учетом указанного в ближайшее время противник, вероятно, будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины", — сообщили в Генштабе.

Отмечается, что оккупанты постепенно выводят свои войска на Сиверском и Полеском направлениях.

На Слобожанском направлении россияне продолжают вести обстрелы Харькова, а также пытаются безуспешно оттеснить украинских защитников от Изюма, чтобы продолжить наступление на Славянск.

На Донецком направлении основные силы противник перебрасывает на штурм Мариуполя, однако в других местах наступательных действий не проводил.

На Южнобужском направлении россияне пытались проводить наступление в сторону Александровки (Николаевская область).

Вместе с тем украинские защитники продолжают поражать части противника возле Изюма, Каменки и Тихоцкого. Кроме того была пресечена попытка обойти позиции ВСУ в районе Попасной и Новотошковского, а также отбита атака по направлению Марьинки.

Как сообщалось ранее, несмотря на отвод войск россия намерена продолжать наносить авиаудары по Киеву, Чернигову, Изюму и Донбассу.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска приступили к зачистке Киевской, Черниговской и Сумской областей от оккупантов