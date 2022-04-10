Еще один город может стать целью россиян на пути к Донбассу: подробности

О намерениях россиян свидетельствуют спутниковые снимки.

Российская армия только недавно покинула Сумскую область, однако не оставляет попыток взять Донбасс. По пути к этому еще одной целью оккупантов может стать город Днепр, который могут атаковать из Изюма.

Издание The New York Times со ссылкой на американских военных аналитиков отмечает, что Днепр может стать стратегической целью в контексте борьбы за Донбасс.

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Такой вывод аналитики сделали после просмотра спутниковых снимков за 8 апреля, на которых заметно, как сотни российских военных машин двигаются через пгт Большой Бурлук в направлении Изюма.

Расстояние от Большого Бурлука до Изюма

Кроме того, аналитики заметили активизацию боевых действий вокруг Изюма. Это произошло сразу после того, как Москва объявила о намерении взять Донбасс и начала перебрасывать туда войска, однако столкнулась с жестким сопротивлением Украины.

"Мы уже много дней говорим о том, насколько важен для них Изюм", — заявили в Пентагоне.

Стоит отметить, что Изюм россиянам нужен, чтобы удерживать свои передовые линии фронта и продвигаться к Днепру и другим стратегическим городам уже на Донбассе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минобороны назвали ближайшую цель россиян на Донбассе — ею может стать город Славянск в Донецкой области.