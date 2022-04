Оставили Сумщину, чтобы атаковать Донбасс: свежие карты боев в Украине

Основные усилия сосредоточены на двух основных и двух вспомогательных направлениях

Российская армия на 45-й день войны с Украиной продолжает маневрировать на востоке страны, не забывая и про южное направление. Те подразделения, которые покинули Сумщину и другие северные области, сейчас пытаются бросить на Харьков и Изюм, но все больше оккупантов отказываются от продолжения службы.

Такой отчет вместе с последними картами боев опубликовали специалисты The Institute for the Study of War на утро 9 апреля.

Самое главное — то, что несмотря на все попытки, вражеские войска не смогли захватить захватить Славянск, а также населенный пункт Барвинково и регулярно получают от ВСУ под Изюмом. За последние сутки оккупантам не удалось продвинуться вперед на этом направлении, поэтому они "кошмарят" людей иными способами.

Карта боев на Донбассе

Разумеется, речь идет о жестокой атаке на вокзал Краматорска, где погибло более пятидесяти человек, среди которых есть дети. В целом наступление российской армии на Донбассе продолжается, но украинские защитники дают достойный бой.

Остается также горячей точкой и Мариуполь, где продолжаются жестокие стычки между россиянами и украинцами. ВСУ продолжают держать оборону, несмотря на то, что российская пропаганда всячески пытается их дискредитировать или оболгать.

Карта боев за Мариуполь

Следует подчеркнуть, что восток Украины — лишь часть направлений, актуальных на фронте в нынешнее время. Есть также и другая часть атак — на южные области. Особенно это видно после того, как весь север страны (последней — Сумская область) был освобожден от оккупантов. В одной части Украины стало дышать легче, в другой — враг стал более активным.

Карта свежих боев в Украине

При этом с Херсонщины приходят вполне успокаивающие новости. Специалисты предполагают, что украинским войскам удалось взять под контроль часть западного направления под Херсоном, что ставит под угрозу спокойное существование российских оккупантов на территории областного центра. Также под контролем россиян пока остается город Снегиревка на Николаевщине, но дальше им продвинуться не удается.

Вероятней всего, атаки на Славянск продолжатся и дальше, а бои за Донбасс (в особенности Мариупольское направление) будут еще более кровавыми.

Напомним, ранее мы писали, что в россии могут собрать дополнительное количество солдат, чтобы перекинуть в Украину. Предполагается, что для этого задействуют не только резервистов, но и механизм весеннего призыва, указ о котором был совсем недавно подписан путиным.

При этом в Украине обязательный весенний призыв отменен, и на это есть своя важная причина.