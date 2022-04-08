Укр

Трагедия в Краматорске: число погибших выросло

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
332
Последствия обстрела вокзала в Краматорске Новость обновлена 08 апреля 2022, 18:09
Последствия обстрела вокзала в Краматорске

На вокзале сразу после обстрела погибли 38 человек, еще 12 умерли в больнице.

В Краматорске возросло количество жертв ракетных обстрелов, которые нанесли по вокзалу города российские оккупанты. Среди погибших 45 взрослых и 5 детей.

Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Пятьдесят погибших, из них пятеро — дети. Такое количество жертв на этот час (16:50 — ред.) в результате удара российских оккупационных войск "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска", — написал он в собственном Telegram-канале.

Кроме того, в больницу с ранениями разной степени тяжести попали 98 человек.

"Из 98 раненых, доставленных в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них умерли в больнице. 38 человек погибли сразу на вокзале", — уточнил Павел Кириленко.

По словам главы Донецкой ОВ, количество жертв и пострадавших может изменяться, ведь в больницы обратились далеко не все пострадавшие.

Как сообщал "Телеграф", на вокзале в Краматорске были тысячи людей, пытавшихся эвакуироваться из обстреливаемого города, и российские военные не могли не видеть, что бьют по людям. На трагедию уже отреагировал и Владимир Зеленский, назвав действия россиян "не имеющим границ злом".

При этом российские СМИ и многие другие пропагандистские ресурсы уже разнесли новость об ударе по вокзалу Краматорска как атаку украинских военнослужащих. Это при том, что наша власть пытается максимально обезопасить мирных жителей, призывая, по возможности, эвакуироваться из потенциально опасных районов — например, Донецкой области.

Теги:
#Обстрел #Жертвы #Вокзал #Краматорск
владимир путин скорее всего еще недолго будет пользоваться такой популярностью в рф
Политика
россия может повторить судьбу СССР: в Украине дали интересный прогноз по будущему путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
владимир путин скорее всего еще недолго будет пользоваться такой популярностью в рф
россия может повторить судьбу СССР: в Украине дали интересный прогноз по будущему путина
Дата публикации
Категория
Сергей Лавров
Лавров сделал странное предложение Украине по Беларуси
Дата публикации
Категория
"Точку-У" россияне успешно использовали пару месяцев назад на учениях
"Спалились": россиян поймали на очередной лжи по поводу ракетного удара по Краматорску
Дата публикации
Категория
Капитан Белоусов
Россияне убили гражданского, обстреляв ледокол в порту Мариуполя
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 8 апреля
Война – день 44: россия ударила ракетой по ж/д вокзалу Краматорска, убив десятки гражданских