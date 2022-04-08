Трагедия в Краматорске: число погибших выросло

На вокзале сразу после обстрела погибли 38 человек, еще 12 умерли в больнице.

В Краматорске возросло количество жертв ракетных обстрелов, которые нанесли по вокзалу города российские оккупанты. Среди погибших 45 взрослых и 5 детей.

Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Пятьдесят погибших, из них пятеро — дети. Такое количество жертв на этот час (16:50 — ред.) в результате удара российских оккупационных войск "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска", — написал он в собственном Telegram-канале.

Кроме того, в больницу с ранениями разной степени тяжести попали 98 человек.

"Из 98 раненых, доставленных в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них умерли в больнице. 38 человек погибли сразу на вокзале", — уточнил Павел Кириленко.

По словам главы Донецкой ОВ, количество жертв и пострадавших может изменяться, ведь в больницы обратились далеко не все пострадавшие.

Как сообщал "Телеграф", на вокзале в Краматорске были тысячи людей, пытавшихся эвакуироваться из обстреливаемого города, и российские военные не могли не видеть, что бьют по людям. На трагедию уже отреагировал и Владимир Зеленский, назвав действия россиян "не имеющим границ злом".

При этом российские СМИ и многие другие пропагандистские ресурсы уже разнесли новость об ударе по вокзалу Краматорска как атаку украинских военнослужащих. Это при том, что наша власть пытается максимально обезопасить мирных жителей, призывая, по возможности, эвакуироваться из потенциально опасных районов — например, Донецкой области.