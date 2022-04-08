Зеленский отреагировал на трагедию в Краматорске: "Зло, которое не имеет границ"

Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации. Погибли десятки человек, сотня получили ранения.

Об этом в пятницу, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в соцсети.

На месте происшествия работают представители всех экстренных служб.

"Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, не имеющее предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", — написал глава государства.

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