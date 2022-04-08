Укр

Зеленский отреагировал на трагедию в Краматорске: "Зло, которое не имеет границ"

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
17
Обстрел оккупантами в Краматорске Новость обновлена 08 апреля 2022, 12:12
Обстрел оккупантами в Краматорске

Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации. Погибли десятки человек, сотня получили ранения.

Об этом в пятницу, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в соцсети.

На месте происшествия работают представители всех экстренных служб.

"Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, не имеющее предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", — написал глава государства.

Новость дополняется…

Обстрел ж/д вокзала Краматорска
Украина
Оккупанты ударили по вокзалу Краматорска: погибших и раненых десятки
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Обстрел ж/д вокзала Краматорска
Оккупанты ударили по вокзалу Краматорска: погибших и раненых десятки
Дата публикации
Категория
Едва не больше всего в рабочих руках будут нуждаться строительные компании
Какие профессии станут главными после войны: названы два направления
Дата публикации
Категория
Киев
Второе наступление врага на Киев: Арестович оценил угрозу
Дата публикации
Категория
Временное перемирие с рф и "Минск-3": у Зеленского ответили на опасения украинцев
Временное перемирие с рф и "Минск-3": у Зеленского ответили на опасения украинцев
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 8 апреля
Война – день 44: россию продолжают изолировать от мира, однако и это не останавливает оккупантов