Зеленский отреагировал на трагедию в Краматорске: "Зло, которое не имеет границ"
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Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации. Погибли десятки человек, сотня получили ранения.
Об этом в пятницу, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в соцсети.
На месте происшествия работают представители всех экстренных служб.
"Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, не имеющее предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", — написал глава государства.
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