"Еба**й русский мир": украинцев поразило видео с вокзала Краматорска после удара

Россияне видели, куда стреляют

Всю Украину 8 апреля поразил бесчеловечный удар "Точкой-У" по вокзалу Краматорска в Донецкой области, вследствие которого погибли десятки людей.

Видео с места событий демонстрирует масштабы трагедии.

Вследствие удара погибло по меньшей мере 30 человек, еще около сотни пострадали.

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Все это были мирные люди, которые просто пытались уехать из горячей точки в более безопасное место.

Кроме того примечательно, что россияне написали на "Точке-У" фразу "За детей" и уже цинично обвиняют Украину в обстреле своих же людей.

"Точка-У" на вокзале в Краматорске

"Это просто нелюди, подонки, убийцы", "Все исподтишка", "Убийцы", "Есть грань их подлости?", "Гореть в аду убийцам", "Живодеры", "Какие нелюди", — среди прочего, пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", на вокзале были тысячи людей, которые пытались эвакуироваться из обстреливаемого города, и российские военные не могли не видеть, что бьют по людям.