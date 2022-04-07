Весеннего призыва в Украине не будет: названа причина

Это связано с тем, что в стране проводится всеобщая мобилизация.

В Украине весной этого года не будут проводить весенний призыв на строчную службу в Вооруженные Силы и другие военные формирования.

Об этом в четверг, 7 апреля сообщили в Министерстве обороны Украины.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Отмену весеннего призыва объяснили тем, что в стране проводится всеобщая мобилизация (по Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 "Об общей мобилизации") из-за российской военной агрессии в отношении Украины.

"При проведении в Украине общей мобилизации, комплектования вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом, нужды в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет", — сообщили в Министерстве обороны.

Напомним, что в Украине началась уже вторая волна мобилизации, поэтому в список призывников входят украинцы, уже имеющие за плечами определенный военный опыт.

Ранее "Телеграф" сообщал, какая ответственность предусмотрена за уклонение от призыва.