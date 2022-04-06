Мобилизация в Украине продолжается: что будет за неявку

Планирование дальнейших мобилизационных мероприятий в Украине зависит от развития ситуации на линии столкновения

В Украине идет полная мобилизация в связи с военным положением из-за военной агрессии российской федерации, что позволяет пополнять ряды Вооруженных сил Украины резервистами из всех уголков нашей страны.

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Так, в рамках принятого закона Украины "О мобилизации", которая была объявлена 24 февраля 2022 указом президента, мобилизация будет проводиться в течение 90 дней с момента вступления в силу соответствующего закона, однако получение повестки не означает, что вас сразу отнесут в ряды ВСУ.

Читайте также: Категория Украина В Украине проходит вторая очередь мобилизации: что это значит Согласно действующему законодательству в стране предусмотрено четыре волны мобилизации

Кто подлежит мобилизации

Во время военного положения, которое было введено в Украине 24 февраля из-за полномасштабного вторжения россии, мобилизации подлежат все граждане, способные выполнять воинские обязанности, в возрасте от 18 до 60 лет. Призывать планируют не всех, а только необходимое для Вооруженных сил Украины количество солдат.

С 15 марта в стране длится вторая волна мобилизации, поэтому в список призывников входят украинцы, уже имеющие за плечами определенный военный опыт. Подробнее :

мужчины в возрасте от 18 до 27 лет получают повестки с призывом в армию,

мужчины от 27 до 45 лет попадут в состав военных штабов,

мужчины старше 45 лет будут работать с документами.

Уклонение от призыва

Ответственность за неявку по повестке о вызове в военкомат может быть как административной, так и уголовной.

Так, согласно статье 337 Уголовного Кодекса Украины, за уклонение военнообязанного от военного учета будет наказан штрафом в сумме от 300 до 500 минимумов доходов не облагаемых налогом или исправительными работами сроком до 1 года.

Согласно статье 336 Уголовного Кодекса Украины за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине установили наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее " Телеграф " сообщал, что в последнее время призывать к военной службе украинцев начали даже на улицах и блокпостах, издавая мужчинам призывного возраста повестки. Какие именно бывают эти документы и законна ли такая выдача подробнее читайте в материале " Какими бывают повестки и законно ли вручать их на блок-постах — разъяснение военкомата ".