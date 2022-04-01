Какими бывают повестки и законно ли вручать их на блок-постах — разъяснение военкомата

Общая мобилизация длится в течение 90 дней со дня вступления в силу Закона "Об общей мобилизации"

Во время военного положения, которое было введено в Украине 24 февраля из-за полномасштабного вторжения российской федерации, мобилизации подлежат все граждане, способные выполнять воинские обязанности, в возрасте от 18 до 60 лет. В последнее время призывать к вступлению в ряды Вооруженных сил украинцев начали даже на улицах и блокпостах, выдавая мужчинам призывного возраста повестки. Однако законные ли такие действия большинство не знают, поэтому ситуацию решили прояснить в пресс-службе Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Законно или нет?

Согласно действующему украинскому законодательству, конкретного места, где можно или нельзя вручать повестки, нет. Фактически ее можно получить на руки в любом месте — на улице, проезжая блокпост или даже на рабочем месте.

Согласно установленным нормам, в первую очередь устанавливается лицо гражданина, а уже после этого ему уже вручают документ.

"В военное время документы должны быть при себе всегда. И их придется предоставлять для проверки по первому требованию уполномоченного лица. Уполномоченные лица – это сотрудники территориальных центров, местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления", — сообщат в областном ТЦК и СП.

Виды повесток

документ, уточняющий учетные данные, прохождение медицинской комиссии, призыв прибыть в ТЦК и СП,

призыв на военную службу в Вооруженные силы Украины.

Представители органов Нацполиции наделены правом доставлять граждан в территориальный центр комплектования военнообязанных, где они обязаны пройти военно-врачебную комиссию, определяющую пригодность к военной службе. Если лицо признано пригодным, ему вручают еще одну повестку — о явке по первому вызову или к конкретной дате.

Если человек проигнорировал этот документ — ему грозит уголовная ответственность.

Следует также отметить, что сразу направить для прохождения службы даже без вручения повестки могут и после успешного прохождения медкомиссии.

В Украине предполагается 4 волны мобилизации

Первая очередь – это оперативный резерв: бывшие военнослужащие, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии (ветераны АТО или бойцы ООС).

Вторая очередь (началась в Украине с 15 марта) – бывшие военнослужащие, проходившие службу до 2014 года или служившие по контракту.

Третья волна – мобилизационный резерв: военнообязанные, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Четвертая волна – общественный резерв: другие граждане, не имеющие ограничений по возрасту или состоянию здоровья по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования ВСУ и других военных формирований.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто не становится на военный учет и не может быть мобилизован, а также подробно объяснил дальнейшие действия граждан, получивших повестку.