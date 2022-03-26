Мобилизация в Украине: что делать, если вам вручили повестку

За уклонение от призыва и постановки на воинский учет грозит ответственность

Указ про всеобщую мобилизацию от президента Украины Владимира Зеленского, который Верховная рада утвердила законом третьего марта, не подразумевает обязательного зачисления в ряды Вооруженных сил страны при получении повестки.

Как рассказал спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук, повестки могут вручаться не только на работе и дома, как ранее, но и где бы то ни было.

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Сама мобилизация объявлена на 90 дней. При получении повестки мужчина должен прийти в военкомат и стать на учет. Повестки раздают не для автоматического зачисления в ряды военных в ВСУ или других подразделениях, а чтобы проверить и обновить данные по военнообязанным.

Он также отмечает, что если не явиться в военкомат (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) может грозить административная или уголовная ответственность. Повестку должны вручать их сотрудники.

Для внутренне перемещенных лиц исключений нет. Например, во Львове 3300 ВПЛ обратились в координационный центр для постановки на учет. Менее половины — 1200 человек, направили в военкоматы для комплектации ВСУ. Постановка на военный учет обязательна при смене места жительства.

Как рассказали в ЛОГА, уклонистам угрожает криминальная ответственность по двум статьям:

уклонение от призыва по мобилизации (от 2 до 5 лет)

уклонение от военного учета (штраф 5-8 тысяч грн или исправительные работы до года).

Ранее "Телеграф" публиковал перечень тех, кто не становится на военный учет и не может быть мобилизирован. Среди первой категории — отцы трех и более несовершеннолетних и люди с инвалидностью.