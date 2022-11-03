Вступление в НАТО Финляндии и Швеции: генсек Столтенберг сделал важное заявление

Турция не согласна, что Швеция и Финляндия готовы вступить в Альянс

Три месяца назад президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс (НАТО), а сегодня о готовности принять скандинавские страны заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе выступления в четверг, 3 ноября, Столтенберг сказал, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пора принять их в альянс. В Турции же пока что придерживаются иного мнения.

По словам генсека альянса, Турция, Финляндия и Швеция согласовали трехсторонний меморандум. И он считает, что он принесет Турции больше безопасности. Столтенберг подчеркнул, что Финляндия и Швеция выполняют свои обязательства перед Турцией. Генсек уверен, что членство двух скандинавских стран усилит НАТО.

Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия выполнили не все условия для вступления в НАТО, пишет ensonhaber. По его словам, были предприняты некоторые шаги, в частности, отмена Швецией эмбарго на поставки оружия. Однако турецкий министр подчеркнул, что недостаточно просто снять эмбарго на поставки оружия, а нужно, чтобы оно было постоянным.

Напомним, после полномасштабного вторжения россии в Украину шведы и финны задумались о необходимости присоединиться к НАТО как можно скорее. Стокгольм и Хельсинки подали совместную заявку 18 мая, однако дальнейшее движение было заблокировано Турцией.