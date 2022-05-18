Финляндия и Швеция официально подали заявки в НАТО: что дальше

Процесс вступления может занять всего несколько недель

Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официально подали заявки на вступление в НАТО. Теперь указанные документы должен согласовать каждый из 30 союзников Североатлантического альянса.

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Как сообщает "Европейская правда", посол Финляндии при альянсе Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернгоф передали заявки на вступление генсека НАТО Йенсу Столтенбергу, тем самым официально запустив процедуру, которая повлечет завершение десятилетнего нейтралитета Финляндии и около 200-летнего нейтралитета.

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"Это прекрасный день в критический момент для нашей безопасности… каждая страна имеет право выбирать свой путь. Вы сделали свой выбор после демократического процесса, и я приветствую его. Финляндия и Швеция увеличат нашу общую безопасность. Это исторический момент", — прокомментировал событие Йенс Столтенберг.

Также он добавил, что альянс рассчитывает на "быстрые шаги" по оформлению членства этих стран.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Турция официально выступила против вступления Швеции и Финляндии в списки стран НАТО, мотивируя свое решение нечеткой позицией этих стран в отношении терроризма.