Эрдоган объяснил, почему Турция против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Эти страны ранее вводили санкции против Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не будет поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По словам турецкого лидера, все дело в нечеткой позиции этих стран в отношении террористов.

Слова Эрдогана в понедельник, 16 мая, цитирует Anadolu.

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Кроме того, президент Эрдоган отметил, что он не будет поддерживать вступление финнов и шведов в Североатлантический Альянс еще и потому, что эти страны ввели санкции против Турции.

А еще одна причина, по которой турецкий лидер не может сказать "Да", по его словам, поддержка этими странами "курдских террористов".

"Анкара не может дать согласие на вступление в НАТО стран, вводящих санкции против Турции. Ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", – заявил Эрдоган.

Следует отметить, что власти Швеции намерены посетить Турцию с официальным визитом и убедить Анкару в том, что обе скандинавские страны должны стать членами Альянса.

Напомним, что президент России владимир путин неожиданно заявил, что у россии нет проблем с Финляндией и Швецией. Более того, он отметил, что их присоединение к НАТО не создает для россии прямой угрозы. Однако за расширение военной инфраструктуры этих стран российские власти угрожают "ответом". Хотя до этого вступление Швеции и Финляндии в НАТО в российском МИД назвали "угрозой нацбезопасности" и обещали в ответ "шаги военного характера".

Ранее "Телеграф" писал, что свое несогласие с решением финнов и шведов стать членами НАТО выражал и пресс-секретарь путина дмитрий песков.