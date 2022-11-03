Вступ до НАТО Фінляндії і Швеції: генсек Столтенберг зробив важливу заяву

Туреччина не погоджується, що Швеція та Фінляндія готові вступити до Альянсу

Три місяці тому президент США Джо Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу (НАТО), а сьогодні про готовність прийняти скандинавські країни заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Під час виступу в четвер, 3 листопада, Столтенберг сказав, що Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини для вступу до НАТО, тому настав час прийняти їх до альянсу. У Туреччині поки що дотримуються іншої думки.

За словами генсека альянсу, Туреччина, Фінляндія та Швеція узгодили тристоронній меморандум. І він вважає, що він принесе Туреччині більше безпеки. Столтенберг наголосив, що Фінляндія та Швеція виконують свої зобов’язання перед Туреччиною. Генсек упевнений, що членство двох скандинавських країн посилить НАТО.

Однак міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Швеція та Фінляндія виконали не всі умови для вступу до НАТО, пише ensonhaber. За його словами, було зроблено деякі кроки, зокрема, скасування Швецією ембарго на постачання зброї. Однак турецький міністр підкреслив, що недостатньо просто зняти ембарго на постачання зброї, а потрібно, щоби воно було постійним.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну шведи та фіни задумалися про необхідність приєднатися до НАТО якнайшвидше. Стокгольм та Гельсінкі подали спільну заявку 18 травня, проте подальший рух був заблокований Туреччиною.