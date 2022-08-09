Розширення НАТО: Байден поставив історичний підпис

Дві скандинавські країни стали на крок ближче до повноправного членства в НАТО

Президент США Джо Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

Під час церемонії ратифікації документів, яка транслювалася пресслужбою Білого дому у Твіттер, Байден зазначив, що таке рішення двох скандинавських країн убезпечить не тільки Європу, а й увесь світ.

Також перед підписанням протоколів президент США підкреслив, що росія довго намагалася зробити НАТО слабшим, проте цього не сталося.

"Вони хотіли побачити "фінляндизацію" НАТО, але натомість побачили НАТО у Фінляндії", — сказав він.

За словами Байдена, тепер США разом із союзниками зможуть сформувати те майбутнє, яке захочуть побачити.

Президент США також закликав ті країни, які ще не ратифікували документи щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО зробити це якнайшвидше.

Зазначимо, що для повноцінного приєднання до Альянсу Стокгольма та Гельсінкі необхідно, щоб усі країни-учасниці ратифікували це на національному рівні. Підписання документів з боку США у цьому плані є важливим, але аж ніяк не вирішальним кроком.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії в Україну думка шведів та фінів щодо необхідності приєднання до НАТО різко змінилася. Стокгольм та Гельсінкі подали спільну заявку 18 травня, проте подальший рух був заблокований Туреччиною.

Після тристоронніх переговорів перед самітом НАТО в Іспанії Анкара все ж таки зняла вето.

5 липня глави МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до НАТО, тепер їхнє остаточне прийняття залежить від того, як швидко документи ратифікують всі інші члени організації.