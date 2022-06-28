Туреччина дала зелене світло Фінляндії та Швеції: країни йдуть до НАТО

Представники трьох країн уклали меморандум перед самітом Альянсу

Туреччина відкликала вето на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Тепер на шляху до членства цих двох країн в Альянсі перепон не лишилося.

Як повідомляє турецьке видання Haber Turk, зустріч лідерів трьох країн і генсека НАТО Єнса Столтенберга пройшла перед початком саміту Альянсу в Мадриді.

За підсумками двогодинних переговорів президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що Туреччина відкликала вето і схвалила членство двох країн в НАТО.

Досягнута угода передбачає, що Фінляндія та Швеція співпрацюватимуть з Туреччиною у боротьбі з тероризмом та відмовляться від підтримки бойовиків РПК/YPG, скасують збройове ембарго та обмінюватимуться розвідданими. Крім того, сторони погодилися створити спільний орган, який слідкуватиме за виконанням положень договору.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія подали спільну заявку на вступ до Альянсу 18 травня, проте того ж дня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що ці країни мають нечітку позицію щодо боротьби з тероризмом і заблокував їх подальший рух на вступ до НАТО. Втім, повністю виключати можливість їхнього приєднання до блоку він не став.

Пізніше Анкара висунула список вимог, які Стокгольму та Гельсінкі необхідно було виконати, перш ніж отримати можливість стати повноцінними членами Альянсу.

Варто зазначити, що дві скандинавські країни до початку вторгнення росії в Україну зберігали нейтральний статус, проте після початку війни настрої їхніх жителів різко змінилися, після чого вони подали заявку до НАТО.