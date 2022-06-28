Турция дала зеленый свет Финляндии и Швеции: страны идут в НАТО

Представители трех стран заключили меморандум на саммите Альянса

Турция отозвала вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Теперь на пути к членству этих двух стран в Альянсе преград не осталось.

Как сообщает турецкое издание Haber Turk встреча лидеров трех стран и генсека НАТО Йенса Столтенберга прошле перед началом саммита Альянса в Мадриде.

По итогам двухчасовых переговоров, президент Финляндии Саули Ниинестё заявил, что Турция отозвала вето и одобрила членство двух стран в НАТО.

Достигнутое соглашение предусматривает, что Финляндия и Швеция будут сотрудничать с Турцией в борьбе с терроризмом и откажутся от поддержки боевиков РПК/YPG, отменят оружейное эмбарго и будут обмениваться разведданными. Кроме того, стороны согласились создать совместный орган, который будет следить за исполнением положений договора.

Напомним, что Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление в Альянс 18 мая, однако в тот же день президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что эти страны имеют нечеткую позицию по борьбе с терроризмом и заблокировал их дальнейшее движение на вступление в НАТО. Впрочем, полностью исключать возможность их присоединения к блоку он не стал.

Позже Анкара выдвинула список требований, которые Стокгольму и Хельсинки необходимо было выполнить прежде, чем получить возможность стать полноценными членами Альянса.

Стоит отметить, что две скандинавские страны до начала вторжения россии в Украину сохраняли нейтральный статус, однако после начала войны настроения их жителей резко изменились, после чего они подали заявку в НАТО.