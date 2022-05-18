Турция заблокировала переговоры НАТО с Финляндией и Швецией: что это значит

Анкара приостановила процесс вступления двух стран, однако полноценно вероятность их присоединения отвергать не стала

Турция, которая накануне выступила с заявлением о "нечеткой позиции" Швеции и Финляндии по терроризму, заблокировала первоначальное решение Североатлантического альянса о вступлении этих скандинавских стран.

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Об этом в среду, 17 мая, ссылаясь на собственные источники, сообщает издание "Financial Times".

Послы стран НАТО провели встречу по обсуждению вступления Финляндии и Швеции в альянс, однако оппозиция Анкары остановила вероятность проведения голосования.

Отсрочка переговоров вызывает сомнения, что странам-членам Североатлантического альянса все же удастся одобрить первый этап заявок этих стран на вступление в течение нескольких недель.

По словам официального представителя Турции, Анкара приняла решение о торможении процесса, однако полностью не исключает вероятной перспективы присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.

"Мы не говорим, что они не могут быть членами НАТО. Просто мы должны быть на одной волне, на одной странице по поводу угрозы, с которой мы сталкиваемся", — сообщил турецкий чиновник.

Следует отметить, что для определения Финляндии и Швеции странами-кандидатами на вступление в альянс все 30 стран его членов должны ратифицировать их заявки. Только после соответствующей процедуры НАТО сможет обнародовать протокол о присоединении, после чего официально пригласит скандинавские страны к историческому присоединению.

Напомним, как генерал-лейтенант Игорь Романенко эксклюзивно для "Телеграфа" подробно объяснил, что повлечет за собой вступление в НАТО Швеции и Финляндии, отметив, что это событие может стать хорошим сигналом для стабилизации ситуации в Европе.