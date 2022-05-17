Курды, эмбарго и российские ПВО: в Турции выдвинули требования по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

В Анкаре рассказали, в чем проблема с расширением Альянса

В Турции заявили, что не станут одобрять членство Финляндии и Швеции в НАТО и намерены наложить вето на их вступление в Альянс. Такое решение в Анкаре было принято сразу по ряду причин.

Об этом сообщает издание Bloomberg, которому удалось поговорить с тремя турецкими высокопоставленными чиновниками на условиях анонимности.

Курды

Так в первую очередь Анкара настаивает на том, чтобы все новые члены Альянса серьезно отнеслись к угрозе со стороны курдских военизированных формирований, которые действуют как в Турции, так и в Сирии и Ираке.

Хоть все страны НАТО признают Рабочую партию Курдистана (РПК или PKK) террористической организацией, но в недалеком прошлом некоторые из них предоставляли оружие ее сирийскому филиалу YPG, пока те воевали против ИГИЛ.

Турция считает, что сторонники РПК активны в Швеции и Финляндии, а потому требует принять меры для их подавления, прежде чем эти страны смогут стать членами Альянса.

Стоит подчеркнуть, что это является главным требованием Турции к новым членам Альянса.

Оружейное эмбарго

После того как Турция в 2019 году начала военную операцию против YPG некоторые страны, включая Швецию и Финляндию, ввели против нее оружейное эмбарго. Даже несмотря на то, что и до этого Анкара закупала у них незначительные объемы оружия, по ее мнению, такой запрет противоречит идеалам оборонного союза.

Другие требования

Хоть основные требования Турции сфокусированы вокруг курдского вопроса, есть ряд и других требований для других членов НАТО, которые ей хотелось бы решить до того, как принимать решения по включению в Альянс Финляндии и Швеции.

В частности там хотят, чтобы США вернули Анкару в программу перспективных истребителей F-35, из которой она была исключена после начала закупок у россии систем ПВО С-400.

Кроме того, Турция хочет, чтобы США продали им десятки истребителей F-16, контракт на покупку которых был заморожен после заключения все той же сделки по ПВО с россией.

Тема закупки С-400 у россии в свое время привела к значительному охлаждению отношений между Вашингтоном и Анкарой, а некоторые турецкие структуры даже попали под санкции из-за этого. Сейчас Турция видит хороший момент, чтобы надавить на США и наконец избавиться от этих ограничений.

Опрошенные изданием чиновники отвергают предположения о том, что президент Турции блокирует вступление двух скандинавских стран в НАТО из-за желания угодить россии или заручиться поддержкой населения на грядущих президентских выборах в 2023 году.

Как сообщалось ранее, Финляндия и Швеция захотели вступить в НАТО после начала вторжения россии в Украину.

Кроме того, в самом НАТО намерены предоставить россии статус "непосредственной угрозы", хотя до этого считали ее "партнером".