Больше не "партнер": НАТО готовит россии новый статус

В НАТО пересмотрят свои отношения с россией

Североатлантический альянс может предоставить россии статус "непосредственной угрозы".

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на проинформированный источник.

Документ носящий название Стратегической концепции представляет собой информацию о приоритетах НАТО на ближайшие годы, в нем же будет прописано, как лучше поддерживать соседние страны, которые уязвимы к агрессии.

Источник издания отмечает, что вероятней всего Альянс сохранит возможность восстановления отношений с россией, если ее поведение изменится. Кроме того в документе впервые будет упомянут Китай, в контексте его отношений с Москвой.

Документ должен быть рассмотрен в конце июня во время саммита в испанском Мадриде.

Издание отмечает, что предыдущая версия Стратегической концепции была одобрена в 2010 году, тогда россия в нем была отмечена, как "партнер", но теперь этот статус будет упразднен.

Как сообщалось ранее, вторжение россии в Украину сказалось не только на отношениях между кремлем и Западом, но и также изменило позицию традиционно нейтральных Финляндии и Швеции, которые уже в ближайшие дни намерены подать заявки на вступление в НАТО. А в США сообщили, что обеспечат необходимую поддержку этим странам, на период, пока они окончательно не перейдут под крыло Альянса, если россия попытается предпринять против них какие-то агрессивные действия.

Стоит отметить, что в Москве уже начали обещать Финляндии "военные шаги" в случае ее вступления в НАТО.