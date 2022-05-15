Більше не "партнер": НАТО готує росії новий статус

У НАТО переглянуть свої відносини з росією

Північноатлантичний альянс може надати росії статус "безпосередньої загрози".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело.

Документ, який має назву Стратегічної концепції, є інформацією про пріоритети НАТО на найближчі роки, в ньому ж буде прописано, як краще підтримувати сусідні країни, які вразливі до агресії.

Джерело видання зазначає, що найімовірніше Альянс збереже можливість відновлення відносин із росією, якщо її поведінка зміниться. Крім того, в документі вперше буде згаданий Китай, в контексті його відносин з Москвою.

Документ має бути розглянутий наприкінці червня під час саміту в іспанському Мадриді.

Видання зазначає, що попередню версію Стратегічної концепції було схвалено у 2010 році, тоді росію в ньому було відзначено, як "партнер", але тепер цей статус буде скасовано.

Як повідомлялося раніше, вторгнення росії в Україну позначилося не лише на відносинах між кремлем та Заходом, але й також змінило позицію традиційно нейтральних Фінляндії та Швеції, які вже найближчими днями мають намір подати заявки на вступ до НАТО. А в США повідомили, що забезпечать необхідну підтримку цим країнам, на період, поки вони остаточно не перейдуть під крило Альянсу, якщо росія спробує вжити якихось агресивних дій.

Варто зазначити, що у Москві вже почали обіцяти Фінляндії "військові кроки" у разі її вступу до НАТО.