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Будуть "військові кроки": МЗС рф відкрито погрожує Швеції та Фінляндії

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Автор
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Шведи та фіни стурбовані близькістю агресивністю російського уряду Новина оновлена 12 травня 2022, 15:24
Шведи та фіни стурбовані близькістю агресивністю російського уряду

Кремлівські політики не надто вміють у дипломатію

Бажання Швеції та Фінляндії стати повноцінними членами НАТО розглядається як "загроза нацбезпеки". Згідно з заявами Міністерства закордонних справ росії, в Москві вже готуються у відповідь військово-технічні "кроки" через подібні рішення сусідніх країн.

Про це йдеться в офіційній заяві російського дипломатичного відомства.

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Конкретної інформації про анонсовані "кроки" у Кремлі не дають. Проте попереджають, що вони будуть не лише військово-технічними, а й "іншого характеру". При цьому найбільша претензія у Москви до фінського уряду. Вочевидь, тому, що зі Швецією спільного кордону росія не має.

Так, у МЗС рф підкреслили, що якщо Фінляндія дійсно вступить до НАТО, це обернеться "серйозним збитком" для двосторонніх відносин з росією. Таке рішення назвали "прямим порушенням міжнародно-правових зобов’язань Фінляндії".

Окремо від росіян "дісталося" і НАТО. На думку кремлівських політиків, єдина мета Альянсу — це максимально "підібратися" до російських кордонів.

"Мета НАТО, країни-члени якої наполегливо переконували фінську сторону в безальтернативності членства в альянсі, зрозуміла — продовжити розширення до кордонів росії, створити ще один фланг для військової загрози нашій країні", — підкреслили в офіційній заяві МЗС рф.

Ні Швеція, ні Фінляндія поки що офіційно на такі претензії не відреагували.

Раніше "Телеграф" писав, що свою незгоду з рішенням фінів та шведів стати членами НАТО висловлював і прессекретар путіна дмитро пєсков. Крім цього, він відзначився ще кількома гучними заявами, серед яких і звинувачення Заходу щодо початку війни в Україні.

Теги:
#Політика #НАТО #Швеція #Росія #Фінляндія #Війна