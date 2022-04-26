Рус

Швеція та Фінляндія можуть вступити до НАТО раніше, ніж очікувалося: у ЗМІ назвали дату

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
32
Прем’єри Швеції та Фінляндії Магдалена Андерссон та Санна Марін Новина оновлена 26 квітня 2022, 02:41
Прем’єри Швеції та Фінляндії Магдалена Андерссон та Санна Марін

У росії під боком з’являться ще дві країни НАТО

Швеція та Фінляндія мають намір одночасно подати заявки на вступ до НАТО і це буде зроблено вже в середині травня.

Про це повідомляє фінське видання Iltalehti та шведська газета Expressen.

Зокрема, зазначається, що Швеція запропонувала подати заявку в той самий день, а Фінляндія погодилася на це за умови, що шведський уряд ухвалив рішення про членство в Альянсі.

Глави уряду двох країн повідомили, що російське вторгнення в Україну змінило думку про НАТО серед жителів Скандинавських країн, а також про те, що зміни зазнали всього "ландшафту безпеки" в Європі.

Також наголошується, що Швеція має намір закінчити перевірку стану своїх військ до 13 травня, а не до 31 травня, як це очікувалося раніше.

За інформацією Expressen, подача спільної заявки до НАТО може відбутися вже 16 травня під час візиту президента Фінляндії до Стокгольма. Втім, поки що підтвердження цьому немає.

Нагадаємо, що після початку вторгнення росії в Україну жителі Фінляндії різко змінили свою думку щодо вступу до НАТО і якщо раніше вони здебільшого виступали проти, то тепер опитування фіксують різке зростання підтримки вступу до Альянсу.

Раніше передбачалося, що Фінляндія може подати заявку на початку літа цього року. Швеція ж планувала вступити трохи згодом.

Владі Росії такий крок не подобається, тому в Москві вже навіть почали відкрито загрожувати цим країнам.

Теги:
#НАТО #Швеція #Росія #Фінляндія
Зеленський розповів, скільки населених пунктів було звільнено від окупантів
Україна
Зеленський розповів, скільки населених пунктів було звільнено від окупантів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський розповів, скільки населених пунктів було звільнено від окупантів
Зеленський розповів, скільки населених пунктів було звільнено від окупантів
Дата публікації
Категорія
Навколо Кривого Рогу почастішали обстріли
Обстріли на Дніпропетровщині почастішали: Вілкул розповів про приліт "Смерчів"
Дата публікації
Категорія
Окупанти вводять у Херсоні свої правила
Життя в окупації. Херсон: безробіття, космічні ціни, зникнення людей та нова "Буча"
Дата публікації
Категорія
Танк німецького виробництва Leopard
Україна може отримати танки Leopard від Німеччини: що відомо
Дата публікації
Категорія
Запекле протистояння російським окупантам триває
Війна - день 62: росіяни тиснуть на Донбасі, а Україна запасається новітнім озброєнням