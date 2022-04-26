Швеція та Фінляндія можуть вступити до НАТО раніше, ніж очікувалося: у ЗМІ назвали дату

У росії під боком з’являться ще дві країни НАТО

Швеція та Фінляндія мають намір одночасно подати заявки на вступ до НАТО і це буде зроблено вже в середині травня.

Про це повідомляє фінське видання Iltalehti та шведська газета Expressen.

Зокрема, зазначається, що Швеція запропонувала подати заявку в той самий день, а Фінляндія погодилася на це за умови, що шведський уряд ухвалив рішення про членство в Альянсі.

Глави уряду двох країн повідомили, що російське вторгнення в Україну змінило думку про НАТО серед жителів Скандинавських країн, а також про те, що зміни зазнали всього "ландшафту безпеки" в Європі.

Також наголошується, що Швеція має намір закінчити перевірку стану своїх військ до 13 травня, а не до 31 травня, як це очікувалося раніше.

За інформацією Expressen, подача спільної заявки до НАТО може відбутися вже 16 травня під час візиту президента Фінляндії до Стокгольма. Втім, поки що підтвердження цьому немає.

Нагадаємо, що після початку вторгнення росії в Україну жителі Фінляндії різко змінили свою думку щодо вступу до НАТО і якщо раніше вони здебільшого виступали проти, то тепер опитування фіксують різке зростання підтримки вступу до Альянсу.

Раніше передбачалося, що Фінляндія може подати заявку на початку літа цього року. Швеція ж планувала вступити трохи згодом.

Владі Росії такий крок не подобається, тому в Москві вже навіть почали відкрито загрожувати цим країнам.